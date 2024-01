SERIE D GIRONE D Cassani: "Nella ripresa serviva la svolta"; Parigi: "Noi ingenui" Nel dopo partita l'analisi dei due tecnici, Stefano Cassani e Gabriele Parigi.

Nella ripresa sul risultato di 1-1, Stefano Cassani ha tolto il difensore centrale De Santis per inserire una punta Lozza. Passando dal 3-5-2 al 3-4-3. Mossa vincente e svolta della partita. L'allenatore della Pistoiese Gabriele Parigi nel complesso è molto contento della prestazione ma stigmatizza l'errore di Greco, che oltre a commettere il fallo su Carlini che ha portato al rigore realizzato da Sabba, si è fatto espellere per proteste. "Errori - dice Parigi - che non ci possiamo permettere". Il tecnico toscano rivolge grandi complimenti al Victor San Marino. "Non sono lì per caso e daranno molto fastidio fino alla fine".

Nel video le loro interviste

