ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Cassani: "Non faccio calcoli e non prevedo feste, conta solo la matematica che ancora non c'è" Sempre abbottonato il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani nonostante il traguardo è ormai ad un passo

"Oggi giorno di riposo, domani allenamento, sabato allenamento, domenica la partita con il Granamica, per me - dichiara Stefano Cassani - non cambia niente, non abbiamo vinto niente, non abbiamo la matematica, non faccio calcoli e non prevedo feste". Impossibile da scalfire l'allenatore biancoazzurro resta abbottonato e non si sbilancia nemmeno dopo la vittoria sul Diegaro e il pareggio del Progresso che porta nuovamente a + 11 il vantaggio sulla seconda.

