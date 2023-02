ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Cassani: "Non parlo delle decisioni arbitrali". Pozzi: "Ci alleniamo alle 7 di sera più di così non posso chiedere" Il tecnico del Victor San Marino Stefano Cassani evita di parlare delle decisioni arbitrali. quello del del Duca Grama Enrico Pozzi fa i complimenti alla sua squadra. "Ci alleniamo al freddo alle 7 di sera, più di così non posso chiedere"

Stefano Cassani sostiene che la sua squadra è stata meno lucida paradossalmente quando si è ritrovata in superiorità numerica. Enrico Pozzi fa grandi complimenti alla sua squadra: "non meritavamo la sconfitta e non meritiamo la classifica che abbiamo".

