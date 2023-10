SERIE D Cassani: ”Sofferenza solo nel finale”; Mazzoleni: ”Se non dai rigore, lo devi ammonire” Nel dopo partita tutta la soddisfazione del tecnico del Victor; Mazzoleni si rammarica per il rigore non concesso

Seconda vittoria consecutiva per il Victor San Marino sempre per 1-0 decide ancora Nicholas D’Este. Per il Sant’Angelo terza sconfitta consecutiva e rammarico per il rigore non concesso per fallo di Giacomo Benvenuti su Matteo Principe.

Nel video le loro interviste

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: