SERIE D GIRONE D Cassani: “Una squalifica esagerata per una veemente protesta, ma non ho offeso nessuno” Stefano Cassani parla della maxi squalifica di quattro giornate, delle difficoltà di Lazzari in questa stagione, e del suo futuro

Davanti a tutto c'è la squadra. Oltre a D'Este squalificato, fuori per acciacchi vari De Queiroz, Onofri e Buffa. Nella gara di domani contro il Certaldo, il tecnico che osserverà la sfida dall'esterno, è costretto a rivedere il pacchetto arretrato. Torna a centrocampo capitan Sabba, davanti trio formato da Lozza, Arlotti e Deme. Cassani, garantisce che la squadra non ha ancora mollato nulla, e resta concentratissima per finire al meglio questo ottimo campionato fatto fino ad ora. Il tecnico biancoazzurro torna sulla maxi squalifica inflittagli domenica scorsa a San Mauro. Poco minutaggio in questa stagione per un giocatore che aveva fatto la differenza lo scorso anno: Lorenzo Lazzari. Il futuro. Stefano Cassani resta concentrato sulla stagione attuale ancora da portare a termine, presto si siederà a tavolino per parlare di rinnovo o meno con la nuova società. Victor San Marino – Certaldo domani allo Stadio di Acquaviva ore 15.

