SERIE C Catania penalizzato di due punti Non c'è pace per la società siciliana allenata dal duo sammarinese Francesco Baldini, Luciano Mularoni

Catania penalizzato di due punti.

Due punti di penalizzazione al Catania, club che milita nel campionato di serie C Girone C e allenato dal duo sammarinese Francesco Baldini, Luciano Mularoni, da scontarsi nella corrente stagione in corso: questa la sentenza del Tribunale Federale Nazionale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità di giugno 2021.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: