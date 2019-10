Cattolica Calcio, Marusia Giannini è il nuovo presidente

Cambio al vertice per il Cattolica San Marino, col direttore generale Marusia Giannini che assume la carica di presidente. "I molti impegni di lavoro - recita la nota del patron Luca Mancini - non mi permettono di dedicarmi al 100% alla guida del Cattolica Calcio e ho quindi deciso di affidare la Presidenza al nostro Direttore Generale Marusia Giannini. L’ambiente, lo staff e la squadra hanno assoluto bisogno di avere una guida presente che si spenda quotidianamente per il Cattolica Calcio con energia e passione per costruire qualcosa di importante".