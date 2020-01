KO Cattolica SM, grana Rizzitelli: clavicola rotta, rientra ad aprile. Ora serve un attaccante Il bomber giallorosso - 9 gol su 20 di squadra - si è infortunato domenica contro il Matelica.

Colpo tremendo per il Cattolica SM che perde fino ad aprile il bomber Gianluca Rizzitelli, autore di 9 dei 20 gol segnati dai giallorossi. Gli esami di questa mattina hanno evidenziato una frattura quasi composta della clavicola, causata dallo scontro col portiere del Matelica Urbietis. L'attaccante non dovrà operarsi ma resterà fuori per circa due mesi e mezzo. A questo punto il Cattolica dovrà tornare sul mercato in cerca di un attaccante, come anticipato da Cascione nel post partita di domenica.









