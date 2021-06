"Vedo un Italia protagonista all'Europeo ma dobbiamo iniziare bene, sarà molto importante - dichiara Causio al microfono di Palmiro Faetanini - già da venerdì con la Turchia" . Il "Barone" inoltre critica la mentalità tipicamente italiana - a suo giudizio - di non credere ancora abbastanza nei giovani. "Da questo punto di vista - conclude- il nostro Ct Roberto Mancini ha dimostrato che per lui i giovani sono una risorsa e non un problema"

Nel video l'intervista a Causio