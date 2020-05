Ceferin: "La maggior parte delle leghe finirà la stagione"

Il piano dell'Uefa per terminare la stagione 2019/20 è chiaro. Aleksander Ceferin ha perorato la sua causa in un’intervista a ‘beIN Sports’: “Per la UEFA conta sapere chi è campione, secondo, terzo e quarto in classifica. Poi, la mia opinione sulla scelta francese di cancellare la stagione è contraria, molti hanno dimostrato che si possa giocare. Ovviamente, la decisione è del governo. Ma per me è stata prematura”. Lo riporta Calciomercato.it. Confermate anche le coppe: "Anche la stagione europea verrà completata; se tutto rimane com'è, prevediamo ad agosto".