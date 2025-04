Ceferin loda San Marino, poi attacca la Superlega

In apertura il quarantanovesimo Congresso Ordinario della Uefa che si tiene a Belgrado e che ha rieletto Gabriele Gravina nell'Esecutivo. Successivamente il Presidente Aleksander Ceferin ha nominato proprio Gravina primo Vice Presidente. Il numero uno del calcio italiano si è detto felice e orgoglioso per una promozione sul campo che "...è un riconoscimento alla credibilità del nostro movimento e alla scelte coraggiose e innovative intraprese".

Nel suo discorso invece il Presidente Ceferin ha toccato diverse tematiche, citando anche San Marino come esempio virtuoso: "Il calcio è inclusione e lo sviluppo passa attraverso il contributo di tutti e non solo di alcuni club titolati. Noi siamo felici del percorso dell'Atalanta in Europa League, di quello dell'Olympiakos in Conference e di quello di San Marino in Nations League. Noi siamo per unire, altri per dividere".