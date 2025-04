CONGRESSO UEFA Ceferin loda San Marino, poi attacca la Superlega Gabriele Gravina nominato Primo Vice Presidente Uefa

Ceferin loda San Marino, poi attacca la Superlega.

In apertura il quarantanovesimo Congresso Ordinario della Uefa che si tiene a Belgrado e che ha rieletto Gabriele Gravina nell'Esecutivo. Successivamente il Presidente Aleksander Ceferin ha nominato proprio Gravina primo Vice Presidente. Il numero uno del calcio italiano si è detto felice e orgoglioso per una promozione sul campo che "...è un riconoscimento alla credibilità del nostro movimento e alla scelte coraggiose e innovative intraprese".

Nel suo discorso invece il Presidente Ceferin ha toccato diverse tematiche, citando anche San Marino come esempio virtuoso: "Il calcio è inclusione e lo sviluppo passa attraverso il contributo di tutti e non solo di alcuni club titolati. Noi siamo felici del percorso dell'Atalanta in Europa League, di quello dell'Olympiakos in Conference e di quello di San Marino in Nations League. Noi siamo per unire, altri per dividere".





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: