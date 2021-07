Centinaia di persone accolgono l'Italia a Fiumicino

Sono atterrati a Roma questa mattina gli Azzurri dopo la vittoria a Euro 2020 contro l'Inghilterra. Ad accoglierli una folla di centinaia di persone, ancora in delirio dopo il successo dell'Europeo, il secondo per la Nazionale italiana. La folla è esplosa nel momento in cui il capitano Giorgio Chiellini è uscito dall'aereo insieme al ct Roberto Mancini sollevando al cielo la coppa.







Il difensore italiano ha poi indossato una corona, con la quale è sceso dal pullman della squadra: un'investitura per questa nazionale che appena quattro anni fa non riusciva a qualificarsi per i mondiali e oggi invece, può tornare dopo 15 anni a festeggiare un titolo. Nel pomeriggio alle 17 la Nazionale italiana sarà accolta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente a Wembley a vedere la partita.