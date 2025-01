SERIE B Cercasi attaccante disperatamente: Il Cesena prende La Gumina

Cercasi attaccante disperatamente: Il Cesena prende La Gumina.

Con l'infortunio di Shpendi e la risoluzione del contratto di Van Hojdonk, il Cesena aveva urgenza di provvedersi di un attaccante e nella tarda serata di ieri ha chiuso un'operazione in entrata. Si tratta di Antonino La Gumina, 28 anni, che il club bianconero ha rilevato con la formula del prestito dalla Sampdoria. Esperto con 147 partite in serie B e 30 in serie A, La Gumina non ha trovato né lo spazio sperato né continuità nella prima parte di stagione e cerca il rilancio a Cesena.

