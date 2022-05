SERIE C Cernigoi salva il Pescara: 2-2 con la Carrarese e 2° turno ai play-off I Delfini soffrono con la Carrarese ma vanno avanti grazie alla doppietta del loro bomber e la miglior posizione in regular season. All'Adriatico termina 2-2 con i gialloblu di Di Natale che hanno sfiorato l'impresa con le reti di Pasciuti e D'Auria.

Dall'inferno al paradiso in poco più di un'ora: è una montagna russa di emozioni per il Pescara che, a 10 dalla fine, trova il 2-2 con il “salvatore della patria” Cernigoi che regala ai Delfini il 2° turno dei play-off in virtù della miglior posizione in regular season rispetto alla Carrarese. In panchina è una sfida tra due ex bandiere della Serie A - Luciano Zauri e Totò Di Natale -, in campo è battaglia vera. E il Pescara la sblocca dopo soli 8 minuti: Zappella crossa dalla destra, Cernigoi sfrutta tutti i suoi centimetri e di testa batte Vettorel.

Con l'1-0 e il doppio risultato a favore, per i biancazzurri sembra una passeggiata di salute ma la Carrarese, nonostante le assenze, non molla e in ripartenza colpisce: Semprini mette dentro, Bramante la piazza e la difesa fa muro. Pasciuti, però, se la ritrova lì e con un diagonale preciso non lascia scampo a Sorrentino. I marmiferi pareggiano e, a fine primo tempo, operano il clamoroso ribaltone: Doumbia spizza di testa e lancia D'Auria che scippa la sfera a Zappella e s'inventa un gran pallonetto a scavalcare Sorrentino. E' 2-1 Carrarese con una magia del numero 10 mentre il Pescara protesta in maniera veemente per un possibile fallo non sanzionato.

Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti continuano a spingere: D'Auria troverebbe anche il tris ma è in posizione irregolare. E, allora, Cernigoi fa saltare il banco e realizza una doppietta che vale tantissimo nell'economia di questi play-off: il colpo con la spalla è vincente, il 2-2 basta al Pescara per andare avanti. Anche perché la Carrarese ci prova fino all'ultimo ma Berardocco sfiora soltanto il palo dal limite.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: