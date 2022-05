Cerretti sul gong, l'Imolese manda in D la Pistoiese

Al Galli il cronometro corre veloce e l'Imolese è sempre più vicina alla D, finché, allo scadere dell'86°, Cerretti va deciso di testa e firma la salvezza. È l'1-0 su una Pistoiese alla quale, dopo il successo di misura dell'andata, bastava un pari per evitare la seconda retrocessione di fila: l'ultima fu cancellata dalla riammissione, stavolta si vedrà e comunque, per ora, è addio alla C dopo 8 stagioni consecutive.

Lieto fine dolcissimo invece per la più che travagliata stagione dei rossoblu, a lungo a rischio retrocessione diretta e premiati dalla miglior classifica. Vantaggio ottenuto sul gong, coi due punti restituiti dal tribunale a campionato chiuso che hanno riscritto gli abbinamenti playoff.

E dire che l'avvio promette male: Rossi rischia – senza conseguenze – sul tiro di Bocic, Bocic che poi, al 24°, s'invola verso la porta sull'imbeccata di Portanova, con Benedetti che lo strattona e si becca il rosso diretto, essendo chiara occasione. Pistoiese con l'uomo in più ma non troppo pericolosa, con Di Massimo e Bocic che non creano problemi a Rossi. E il vantaggio numerico dura poco, perché al 37° Folprecht, già ammonito per un'entrataccia su Luca Lombardi, salta a gomito alto su Padovan: altro giallo e dunque rosso, così si gioca ad armi pari.

Luca Lombardi ci prova senza fortuna da lontano e si va alla ripresa, nella quale l'Imolese sembra imbambolata e rischia pure sul tiro da fuori di D'Antoni, respinto da Rossi. Eppure basta l'unica, vera occasione da gol della partita, nata dal corner di Romano e capitalizzata da Cerretti, arrivato di testa con la prepotenza di chi vuole e deve salvarsi. Ma non è ancora finita, anzi: al 94° Portanova va via a Padovan e cade in area, l'arbitro non fischia ma i difensori imolesi si fermano e Pertica può concludere, sbattendo su Rossi. Rossi che, nel tutti su dell'angolo conseguente, è perfetto nell'uscita alta, decretando salvezza rossoblu e caduta della Pistoiese.