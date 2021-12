Cesena a "stelle e strisce": Lewis e Aiello copresidenti

Sotto l'albero di Natale i tifosi del Cesena hanno trovato un bel regalo. Il 20 dicembre 2021 sarà per sempre una data storica con il Cavalluccio che è diventato a stelle e strisce. Con un'operazione conclusa in mattinata con un atto notarile – infatti – il 60% del pacchetto azionario del Cesena Calcio è passato alla JRL Group rappresentata dall'avvocato newyorkese Robert Lewis e dal socio John Aiello. Entrambi saranno Copresidenti e prenderanno fin da subito il posto di Corrado Augusto Patrignani e Michele Manuzzi, ex numero uno e vice della società bianconera. Il restante 40% delle azioni, invece, resta agli attuali 28 soci.

Lewis e Aiello sono certamente ambiziosi e contenti di essere arrivati in una piazza che vive di calcio. Ma, inizialmente, non ci saranno rivoluzioni. Non nell'area tecnica con Viali e Zebi confermati come tecnico e direttore sportivo - anche alla luce del terzo posto in classifica – e nemmeno nelle altre squadre del “polo” Cesena, le 8 del settore giovanile e quella del femminile. Una delle prime novità, però, è l'ingresso nel CDA del “Condor” Massimo Agostini conosciuto da Lewis e Aiello negli Stati Uniti e diventato uomo di fiducia della nuova proprietà.

Nel servizio le parole di Robert Lewis (presidente Cesena Calcio) e Corrado Augusto Patrignani (ex presidente Cesena Calcio)