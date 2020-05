Cesena, Alfio Pelliccioni: “Prendiamo atto della decisione della FIGC, ma restiamo molto perplessi”

sentiamo Alfio Pelliccioni

Partiamo dalla sua posizione. Alfio Pelliccioni ha un contratto che lo lega al Cesena fino al 30 giugno. Ci sarebbe dovuto essere un incontro con la società entro il 20 maggio, incontro che non c'è stato e Pelliccioni attende una chiamata. La sua priorità è il Cesena, se il Presidente deciderà di cambiare Pelliccioni dovrà solo scegliere la destinazione. Il DS sammarinese continua ad avere molti estimatori. Discorso ripresa campionato. Anche Pelliccioni,così come molti addetti ai lavori conferma di essere rimasto sorpreso dallo stravolgimento totale di quanto deciso dall'assemblea di Lega, da parte del Consiglio Federale. Per il DS bianconero non solo non ci sono i presupposti per rispondere ai rigidi protocolli sanitari, ma per quanto riguarda i giocatori si tratta anche di un problema mentale: ormai tutti hanno dato per chiusa la stagione. Pelliccioni, tifoso dell'Inter, ricorda Gigi Simoni