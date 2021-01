MERCATO Cesena, Angiulli o Bordo per la mediana La Samb tentenna e i bianconeri pensano anche al centrocampista del Matelica.

Presi Benedettini, Borello e Tonetto, il mercato del Cesena ora si concentra sul centrocampista. Il primo nome della lista è sempre Angiulli della Sambenedettese, pista confermata dallo stesso DS Zebi: "È un giocatore che dal punto di vista tattico potrebbe fare al caso nostro. È una delle trattative che portiamo avanti, esplicitata per la bravura dei nostri giornalisti. Non la smentisco, però non siamo figli di una trattativa".

Nonostante l'assenso del giocatore però la Samb continua a fare muro e allora ci si guarda attorno. L'alternativa è Bordo, classe '96, 3 gol e 1 assist in stagione come il rossoblu e in scadenza col Matelica, che sempre in mediana ha preso Mbaye dal Novara. Bordo o Angiulli che sia, l'obiettivo è dar seguito alla crescita esponenziale che ha portato il Cesena a -2 dalla vetta. "La squadra veniva da una ristrutturazione sostanziale rispetto al gruppo del passato e aveva bisogno di tempo - aggiunge Zebi - il fatto di crescere dal punto di vista delle prestazioni e dei risultati, che ne sono conseguenza, è stato figlio del fatto di aver avuto il tempo per metabolizzare e integrare".

Una categoria più sotto sono 10 invece i punti che separano il Rimini dalla capolista Aglianese, che però ha due gare in più. A fine novembre i toscani si imposero facile al Neri, ma per il DS Tamai quel ko dice e non dice: "Il gap c'è stato perché è stata affrontata male la gara. Anche l'anno della vittoria della D perdemmo 5-2 a Imola e ci davano già per spacciati e anche lì era stata una gara interpretata male. Noi, il Fiorenzuola, la Correggese, il Lentigione, il Forlì stesso, siamo tutte squadre imprtanti".

