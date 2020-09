Cesena: arriva Mattia Bortolussi

Il Cesena FC ha definito l’acquisizione a titolo definitivo dal Novara del calciatore Mattia Bortolussi. Ventiquattro anni compiuti lo scorso 2 maggio, l’attaccante marchigiano è reduce da una stagione da dieci reti in ventisei presenze nel Novara arrivato fino alla semifinale dei payoff. L’esordio tra i professionisti risale alla stagione 2013/14 con la maglia del Gubbio con cui gioca anche il campionato di serie D 2015/16. Segue un altro torneo tra i dilettanti, quindi due di serie C alla Lucchese prima del passaggio al Novara. Tra i professionisti ha disputato in totale 134 gare e messo a segno 32 reti.