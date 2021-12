Cesena bocciato all'esame Virtus Entella: 3-1 per i liguri

Il Cesena viene bocciato all'esame – seppur difficile – di Chiavari: la Virtus Entella è una squadra che veniva da 6 risultati utili consecutivi e - al “Comunale” - non ha ancora mai perso. Nemmeno il Cavalluccio riesce ad invertire questa tendenza e va sotto alla mezz'ora: Capello viene lasciato solo e libero di inventare, cross da fermo per l'inserimento di Merkaj che in tuffo non lascia scampo a Nardi. I bianconeri del primo tempo, però, faticano ma non rinunciano a farsi vedere in avanti: Favale ci prova da 30 metri, palla fuori di un soffio. E' il preludio al pareggio cesenate: un lancio preciso di Caturano , un cross altrettanto preciso di Favale e Pierini deve solo battere Borra con un bel colpo di testa.









I ragazzi di Viali tornano in quota ma sarà un fuoco di paglia perché, nella ripresa, c'è quasi solo l'Entella in campo: ingenuità difensiva della coppia Steffè-Ciofi che apre un'autostrada a Di Cosmo, servizio per Lescano che d'esterno riporta i liguri in vantaggio. Il Cesena non molla: Ardizzone cerca il gol dell'ex ma non inquadra lo specchio dopo il bel lavoro di Steffè. La Virtus, invece, riparte e colpisce: fa tutto il neo-entrato Morosini che allarga sulla destra per Di Cosmo, cross basso dove Merkaj è ben appostato per il tap-in facile facile che chiude virtualmente il match. Doppietta personale per l'attaccante albanese e 3-1 Entella che ora deve soltanto resistere e difendere. Ci pensa Borra, bravo a dire di no su un Bortolussi lasciato troppo solo in questi 90 minuti. Che premiano l'Entella: la squadra di Gennaro Volpe continua a scalare la classifica e accorcia sul trio di testa.