Calcio, Domenico Toscano è il nuovo allenatore del Cesena, Lo comunica la società bianconera. Toscano, specialista in promozioni, in carriera già vinto cinque campionati e si è legato al Cesena firmando un contratto biennale con opzione per il terzo. Nell'ultima stagione Toscano ha guidato la Reggina in serie B.