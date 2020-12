SERIE C Cesena, che rimonta I ragazzi di Viali chiudono l'anno con 9 risultati utili consecutivi

Tante facce nuove, tanti dubbi e poche certezze. Il Cesena rinnovatissimo dall'area tecnica in giù si è affacciato timidamente in un campionato per il quale pareva attrezzato al massimo per galleggiare. Col tempo, il lavoro di Viali, il crack di Bortolussi e alcuni aggiustamenti la musica è cambiato e ora i bianconeri si fermano sul più bello. A passo di una carica fatta di 6 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 9 e questi due gol con i quali il Padova ha espugnato il Manuzzi sono datati 2 novembre e testimoniano l'ultima sconfitta in campionato. Di lì in poi in campo scende un'altra squadra. Che ha corretto i problemi difensivi e mascherato con diligenza e qualità anche il perdurare dell'assenza di Sasà Caturano che oltre che il leader tecnico è anche colui che il club aveva indicato come uomo simbolo del nuovo corso. Viali spiega regole e ricette.

