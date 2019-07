Cesena: confermato il capitano De Feudis, bianconeri attivi in entrata

Continuano i movimenti di mercato anche del Cesena. Confermato il capitano Beppe De Feudis. Dalla Carrarese arriva il centrale Luca Ricci, mentre dal Torino in prestito l'attaccante croato Karlo Butic nella passata stagione ad Arezzo. Sempre dal Torino arriva il giovane portiere Marson, nella passata stagione all'Olbia. Sempre in entrata arrivano anche il centrocampista Matteo Cortesi dal Forlì e il portiere Gianmarco Stefanelli dalla Vis Pesaro. Attesa per domani la riconferma di Agliardi e l'arrivo dell'attaccante Manuel Sarao in uscita dal Francavilla.