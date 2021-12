SERIE C Cesena, contro il Siena ci pensa Candela (1-0)

Con il nuovo proprietario Lewis in tribuna il Cesena consolida il terzo posto battendo un Siena al quinto ko consecutivo. Con il debuttante Paolo Negro in panchina i toscani partono meglio e con Montiel vanno alla conclusione un paio di volte trovando peraltro sempre Nardi bene sul pezzo. La prima occasione cesenate nasce da un'azione che lunga che si alimenta anche con un paio di rimpalli e porta Steffè a battere con la porta spalancata senza prenderla però. Schema successivo su punizione con Missiroli di giustezza per il brutto colpo di testa di Tonin.

Ripresa i ritmi restano bassi, il Siena cerca il punto per tamponare l'emorragia. Ma il castello cade con una bella azione nella quale tanti bianconeri toccano il pallone che poi alla fine Favale metterà per il rimorchio di Candela. Da terzino a terzino. Reazione toscana solo di pancia, Nardi smanaccia e allontana una minaccia, e poi in contropiede il Cesena potrebbe anche rischiare di chiuderla, ma non lo fa. Gli ospiti finiscono in 10, Acquadro prende così l'imprendibile Berti e si vede sventolare il secondo giallo. Se le prime due corrono, nemmeno il Cesena cammina.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: