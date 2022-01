MERCATO Cesena, dal Vicenza arriva il terzino Calderoni Classe '89, Calderoni è un veterano della Serie B e due stagioni fa era titolare in Serie A col Lecce.

Rinforzo di spessore per il Cesena: dal Vicenza arriva Marco Calderoni, terzino destro classe '89 con alle spalle 14 stagioni e 249 presenze in Serie B e che due anni or sono, con la maglia del Lecce, è sceso in campo 26 volte in Serie A, segnando 3 reti. In questa prima parte di campionato coi veneti ha disputato 17 partite.

