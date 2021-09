SERIE C Cesena, doppio colpo a centrocampo: presi Missiroli e Favale Il primo ha alle spalle 12 stagioni di Serie A, il secondo torna in bianconero dopo l'esperienza della scorsa stagione.

Doppio rinforzo a centrocampo per il Cesena, che tessera gli svincolati Simone Missiroli e Giulio Favale.

Missiroli, mediano classe '86, vanta 12 stagioni in Serie A con le maglie di Reggina, Cagliari, Sassuolo - con cui ha disputato anche l'Europa League - e Spal. L'ultima stagione l'ha spesa in Serie B proprio coi ferraresi, con 31 presenze.

Si tratta di un ritorno invece per Favale, esterno sinistro classe '98: l'anno scorso era in bianconero in prestito dalla Reggiana - dalla quale si è svincolato in estate - e ha sommato 37 presenze e 1 gol.

