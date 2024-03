SERIE C Cesena, è arrivato il giorno della B

Cesena, è arrivato il giorno della B.

Saranno in 16.000 questo pomeriggio a spingere il Cesena verso la serie B. La squadra di Mimmo Toscano affronta alle 16,15 il Pescara e con una vittoria sarà matematicamente promossa con 4 giornate di anticipo. Il Cesena è ad un passo dal ritrovare la serie cadetta perduta, dopo aver conquistato la salvezza sul campo, per via del fallimento nell'estate del 2018. Dopo un anno di serie D e 5 in Lega Pro, i bianconeri sono pronti a ritornare nel campionato di serie B a suon di record quali il miglior attacco, la miglior difesa e il capocannoniere (Cristian Shpendi 20 gol).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: