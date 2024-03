SERIE C Cesena, è Serie B! Pierozzi stende il Pescara all'87° A ridosso del recupero, quando al Manuzzi sembra pronta la beffa, i bianconeri trovano l'1-0 che vale il ritorno tra i cadetti, 6 anni dopo il fallimento.

A ridosso dello scadere, quando un Manuzzi tirato per la festa già annusa la beffa, Pierozzi fa esplodere i 16mila presenti e riporta il Cesena in Serie B. 87°, il difensore svetta sulla punizione di Donnarumma ed è 1-0 sul Pescara. Ma soprattutto è +14 sulla Torres, che con 4 giornate ancora da giocare, non può sperare in clamorose rimonte. Un Pescara in difficoltà e con ormai poco da chiedere sembra l'agnello pasquale perfetto per l'occasione, eppure il fatidico gol promozione pare come l'orizzonte, sullo sfondo ma irraggiungibile. Anzi in avvio la tensione porta errori in uscita difensiva, tradotti nelle occasioni da lontano di Merola – Pisseri para facile – e di Aloi, un gran volante appena alto. Dal 25° però il Cesena scrolla via le emozioni e inizia a farsi vivo col suo capocannoniere Shpendi, imbeccato prima da Berti e poi da Kargbo ma a sua volta troppo leggero per far paura a Plizzari. Ripresa e ancora Shpendi arpiona in area un tiro senza pretese di Donnarumma, la difesa in qualche modo lo chiude e quando tocca a Pieraccini c'è Floriani a far muro. Sono di nuovo brividi quando, sulla conclusione dalla mezzaluna di Accornero, la deviazione di Donnarumma spiazza Pisseri, palla sul fondo e sospirone del Manuzzi. Di nuovo Cesena con Shpendi, che va a un soffio dal piazzarla dal limite, e con Corazza, che sull'imbucata di Francesconi si gira e tira, trovando solo l'angolo. Finché ecco che Donnarumma alza la manina per lo schema e va con la punizione perfetta per lo stacco di Pierozzi, sul quale Plizzari vola ma non basta, perché il palo è amico dei bianconeri. Il Manuzzi stavolta può esplodere davvero per la squadra e per il difensore eroe del popolo, appena al 2° gol stagionale e al 9° in carriera. Pochi ma almeno questo pesantissimo, perché riporta in B il Cesena e, con lui, la Romagna.

