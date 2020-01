Cesena, ecco Viali: domenica debutta a Piacenza

Nel servizio le parole di Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Cesena

Dal primo dicembre ad oggi il Cesena conta una vittoria in 7 partite, 4 sconfitte – di cui due con 4 gol incassati – -8 di differenza reti e un misero +2 sui playout. Risultato: fuori Modesto e dentro Viali, che da qui a giugno – quando scadrà il suo contratto – dovrà riportare i bianconeri in quella zona tranquilla che era l'obiettivo di inizio stagione. L'ex tecnico di Novara e Sudtirol - che come vice avrà l'ex San Marino Filippo Medri – l'ha spuntata al fotofinish sul sammarinese Roberto Cevoli: decisivo il parere del ds Pelliccioni, che rivendica la scelta e allontana le voci di un endorsement esterno. L'esordio non sarà dei più semplici, visto che domenica si va a Piacenza: con Modesto saluta anche il dogma del 3-4-3, che dovrebbe essere sostituito dal 4-3-2-1. Intanto il Cesena ha in mano l'accordo con l'attaccante classe '99 De Paoli, di proprietà del Rieti: nella peggiore delle ipotesi arriverà a luglio, i bianconeri però lo vorrebbero subito e offrono ai laziali il prestito di Cortesi più soldi.





Nel servizio le parole di Alfio Pelliccioni, direttore sportivo del Cesena.