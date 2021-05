Cesena eliminato all'ultimo secondo (2-3)

Il Cesena si ferma al secondo turno dei play off al termine di un pomeriggio incredibile. Matelica avanti con colpo di testa di Magri da calcio d'angolo. L'occasione per il pareggio arriva a fine primo tempo, fallo su Caturano e calcio di rigore. Bortolussi si fa respingere il tiro da Vitali. In apertura di ripresa raddoppio Matelica con tiro da fuori di Calcagni. Il solito Di Gennaro nel traffico riporta il Cesena in partita. Ai bianconeri basterebbe il pari, e al minuto 95' Ardizzone trova il miracoloso 2-2. Ma nel minuto che separa i bianconeri dal passaggio del turno colpisce ancora il Matelica con Balestrero che punisce un errore di Nardi.