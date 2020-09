SERIE C Cesena: Emanuele Valeri alla Cremonese

Cesena: Emanuele Valeri alla Cremonese.

Il Cesena FC comunica di aver definito nella giornata di oggi un’operazioni di mercato in uscita. Il difensore Emanuele Valeri è stato infatti trasferito alla Cremonese a titolo definitivo. Arrivato nell’agosto del 2018, in bianconero Valeri ha conquistato una promozione in serie C e collezionato 66 presenze, mettendo a segno 5 reti.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: