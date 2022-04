SERIE C Cesena-Entella vale il 3° posto, trasferte insidiose per Modena e Reggiana Si gioca tutta di domenica la 35^ del Girone B di Serie C: trasferte difficili a Pistoia e Viterbo per Modena e Reggiana, scontri diretti per Cesena e Imolese. I bianconeri vanno a caccia del terzo posto, i rossoblu per la salvezza.

A 360 minuti dal termine è ancora tutto in gioco nel Girone B di Serie C. Tanti i verdetti ancora da definire, a partire dal terzo posto che consente di giocarsi i play-off da “privilegiati”. Per questo il Cesena non vuole perderlo per niente al mondo: al “Manuzzi” - ore 14.30 - arriva la Virtus Entella quarta e distante un solo punto dai bianconeri. Una vittoria significherebbe ipotecare la terza piazza anche se il “Cavalluccio” di Viali viene da due pareggi e una sconfitta. Servirà un cambio di rotta così come per l'Imolese, penultima, e chiamata a far la voce grossa nello scontro diretto contro la Fermana che ha solo 4 punti in più dei rossoblu. I romagnoli avranno un orecchio anche verso Grosseto dove i Grifoni – fanalino di coda – si giocano il tutto per tutto con il Siena nel derby toscano.

Aperta la lotta per la promozione in Serie B: Modena 81, Reggiana 76. Le due emiliane sono, però, attese da trasferte non semplici contro squadre impegnate nella corsa alla salvezza: i canarini sono di scena a Pistoia contro la Pistoiese mentre la “Regia” affronta una Viterbese reduce da due successi consecutivi. Incrocio interessante al “Del Conero” tra Ancona e Gubbio mentre il Pescara – sempre con un occhio al “famoso” terzo posto - sfida la Lucchese di Nanni. Chiudono il programma della 35^ Teramo-Carrarese, Vis Pesaro-Montevarchi e Pontedera-Olbia, unica partita delle 17.30.





