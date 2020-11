SERIE C Cesena–Fermana 1-1 Partita spettacolare, tanti episodi e goal capolavoro di Neglia che ha risposta al sesto goal in campionato realizzato da Bortolussi

Cesena–Fermana 1-1.

Rischia dopo appena 180 secondi il Cesena. Dall'angolo, Neglia si coordina alla perfezione e scarica un destro al volo sulla traversa. Sarebbe stato un goal spettacolare, poi sulla prosecuzione la sfera crossata dalla destra si perde a lato. Succede più o meno la stessa cosa un po' più avanti, ma questa volta Neglia fa correre meno brividi a Nardi. Si sveglia il Cesena, Bortolussi sulla destra, doveva e poteva fare meglio da quella posizione, ma si rifarà ampiamente. Sull'angolo che ne consegue Colocolo di testa fuori di un soffio. Spinge la Fermana di Mauro Antonioli, Boateng fa 30 metri palla al piede poi va con il destro, la sfera si alza sopra la traversa. E' una buona Feramana, Lotti dalla distanza, Nardi non si fa sorprendere. Sempre sugli sviluppi di un corner con azione manovrata passa il Cesena.





Pettermann, trova il solito prontissimo Bortolussi, opportunismo, senso del goal spicatissimo per il bomber bianconero sono 6 in campionato. E poco dopo l'ex Novara prova ad uccidere l'incontro con una mezza girata , pallone non lontano dal palo difeso da Ginestra. Risponde una Fermana mai doma. Sul cross di Neglia esce Michele Nardi, la sfera sui piedi di Lotti che calcia fuori. Gara piena di episodi. Il pareggio arriva al termine di un azione da portare nelle scuole. Imposta Neglia, De Pascalis, ancora per Neglia, doppio scambio con Cognigni, sfera ancora a Samuele Neglia che con il destro trova l'incrocio dei pali. Nel finale le classiche mischie che venivano definite furibonde, ma il risultato non cambierà più. Allo Stadio Manuzzi di Cesena, Cesena – Fermana 1-1

