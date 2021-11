Larga vittoria del Cesena che travolge la Fermana al Manuzzi per 4-0. Il vantaggio bianconero al 17' con la discesa di Favale e l'anticipo del bomber Bortolussi. In apertura di ripresa il raddoppio di Mulè su uno schema da calcio piazzato. Nel finale il Cesena colpisce due volte in contropiede. Prima Bortolussi che se ne va e super anche il portiere per la doppietta personale. Il poker arriva sull'ennesima ripartenza finalizzata da Caturano.