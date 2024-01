SERIE C Cesena-Fermana a porte chiuse e Daspo a Shpendi senior

Obbligo di disputare una gara a porte chiuse e 1.000 euro di multa. Sono le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo al Cesena in relazione ai fatti avvenuti dopo il fischio finale della partita Cesena-Olbia che hanno visto il padre dell'attaccante Cristian Shpendi invadere il campo per tentare di colpire il portiere sardo Rinaldi. La gara che i bianconeri giocheranno senza pubblico sarà quella del 3 febbraio contro la Fermana. Per Liman Shpendi, autore del tentativo di aggressione, il questore di Forlì Cesena ha disposto un Daspo della durata di 3 anni.

