Cesena: finisce il rapporto con Alfio Pelliccioni Dal primo luglio il dirigente sammarinese non sarà più il direttore sportivo dei bianconeri.

Cesena: finisce il rapporto con Alfio Pelliccioni.

Il Cesena FC ha comunicato che alla scadenza del contratto, prevista per il 30 giugno, si concluderà il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo Alfio Pelliccioni. La decisione è maturata all'unanimità al termine del consiglio di amministrazione tenuto nel pomeriggio. L’avventura in bianconero del dirigente sammarinese termina dopo due stagioni e una promozione in serie C.



I più letti della settimana: