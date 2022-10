SERIE C Cesena - Fiorenzuola è il clou della decima giornata Il Rimini ospita la Fermana, il posticipo è Carrarese - Reggiana.

La settimana intensa della C continua con una giornata tutta da seguire. Il clou della decima è Cesena-Fiorenzuola. I bianconeri hanno vinto le ultime due partite ed sono in serie da cinque. Superata la Reggiana, i romagnoli puntano a battere un'altra emiliana, un'altra capolista. Un campionato equilibratissimo con 10 squadre in quattro punti. Il Rimini ospita al Neri la Fermana. I biancorossi sognano la vetta della classifica, visto il posticipo della Reggiana con la Carrarese e la contemporanea sfida del Fiorenzuola al Manuzzi. Stessi punti del Rimini, Gubbio ed Entella, saranno di scena rispettivamente contro Imolese ed Ancona, per due partite che potrebbero accorciare la classifica sempre verso l'alto. In programma anche il derby sardo tra Torres e Olbia e quelli toscani San Donato-Pontedera e Lucchese-Montevarchi.

Si comincia alle 14:30 con le prime gare si chiude alle 17:30 con le ultime, in attesa del posticipo del lunedì a chiudere il turno di campionato.

