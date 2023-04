SERIE C Cesena: gol e rimpianti; il Rimini non vince più Bianconeri travolgono il San Donato (6-1), solo pari per i biancorossi con il Fiorenzuola (1-1)

Rosicando per quello che poteva essere e non è stato il Cesena prova a restare in corsa per il secondo posto. San Donato spazzato via a domicilio con una prova di forza che comincia con il gol di Adamo al quarto minuto. Subito dopo arriva il raddoppio. Saber mette il corpo tra la palla e Rossi, il difensore va dritto ed è calcio di rigore. Dal dischetto il Jocker Corazza fa 18 in campionato. Cesena in totale controllo, San Donato che a sorpresa la riapre: punizione di Calamai che sorprende Tozzo dove Tozzo dovrebbe essere e invece non c'è. I bianconeri la richiudono all'alba della ripresa con la gran giocata di Stiven Shpendi che fa mezzo campo prima di battere Cardelli. Al 60' ancora è ancora Shpendi questa volta nei panni di assistman per Bumbu. Il francese la chiude in buca d'angolo. Finale con altre due fiammate: Zecca al rientro dopo 3 mesi per il colpo di testa di Bumbu che trova Cardelli sul passo. E nel recupero sempre di testa c'è anche Silvestri a salire da dietro e chiudere il set 1-6.

Continua a non vincere invece il Rimini che pure parte bene e gioca un ottimo primo tempo. Con Delcarro su cross di Tonelli la squadra di Gaburro trova anche il vantaggio. Ma nella ripresa i romagnoli calano e il Fiorenzuola con sponda di Sereni per Bondioli trova il gol del definitivo 1-1. A fine partita biancorossi contestati.

