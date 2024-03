SERIE C Cesena, il 4-0 all'Entella è l'ottava meraviglia

Altri 4 gol, un'altra serata che diventa uno show time senza avversari. Il Cesena passeggia verso la B e l'Entella tossicchia alla periferia della partita. Minuto 22 subito occasionissima per spaccare la partita. Kargbo manda in porta Shpendi, sterzata e De Lucia con un balzo rinvia la capitolazione. Si gioca a una porta, controbalzo di Prestia fuori dalla specchio. Alla mezz'ora bianconeri a dama: Shpendi va in verticale fino in fondo, poi Berti e Kargbo, 1-0. Esplode in Manuzzi, Toscano invita alla calma. Entella archiviata in in 3 minuti: Donnarumma scherza con la difesa ligure e il rimorchio di Shpendi vale al centravanti la rete numero 17 in campionato. Un goccino d'Entella con il mancino, fuori, di Tomaselli e poi il tris. Stavolta è Shpendi per Kargbo. Stop, sguardo alla porta e gol. Il Cesena è in volo sulla B. Ripresa con l'ex Petermann alla ricerca di un po' di spazio per dar segni di sé, ma di là è sempre festa, Kargbo ai confini della realtà, l'Imperatore fa Hat Tick e porta a casa il pallone. Il poker non basta, i romagnoli continuano intensi e imperterriti, Ogunseye va vicino al quinto. E prima della fine Montevago intravede almeno la bandiera, ma Pisseri chiude le gambe e la porta.

