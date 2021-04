Cesena – Imolese 0-2. Rossoblu sicuri dei play out

La doppietta di Polidori per la prima volta dell'Imolese a Cesena Cadono i tabù, l'Imolese sbanca il Manuzzi di Cesena per la prima volta nella sua storia e torna alla vittoria dopo due mesi. Tre punti essenziali che permettono ai rossoblu, quando mancano 180 minuti al termine della regoular season, di essere certi dei play out. La partita svolta al minuto 66 quando Ricci colpisce con la mano e il direttore di gara assegna il rigore all'Imolese vestito da Cesena, e contro al Cesena vestito da Imolese, Polidori trasforma portando in vantaggio la squadra del duo scelto da Spagnoli per questo rush finale, Mezzetti – Sintini.









Da vedere e rivedere il controllo volante di Russini, azione straordinaria del fantasista del Cesena, tocco in area una deviazione favorisce Caturano che controlla con la mano, poi si gira calciando fuori da pochi passi. Ancora Cesena pericoloso quando Bortolussi serve Caturano esce Siano e gli chiude lo specchio della porta. Questa sarà una parata salvezza. Ci vuole anche un pizzico di fortuna o forse anche qualcosa di più, quando l'arbitro non vede un tocco di mano di Della Giovanna sullo spunto di Zecca. Valutazione dell'arbitro potrebbe essere stata la non volontarietà e l'estrema vicinanza, ma il tocco di mano c'è ed è evidente. Caturano ci prova ancora nel finale, Siano sempre attento. E quando gira gira, ed è probabile che il Presidente Spagnoli faccia mettere sui prossimi abbonamenti, la foto della forbice di Alessandro Polidori, gol da stropicciarsi gl'occhi, gol partita, 3 punti e salvezza momentaneamente certa per l'Imolese poi decideranno le sfide play out. A Cesena, Imolese batte cesena 2-0