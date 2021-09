Cesena-Imolese, c'è il derby romagnolo in serie C

E' solo la terza, ma la C sforna già il derby romagnolo. Domani al Manuzzi alle 17,30 Cesena e Imolese chiedono punti, ma soprattutto prospettive. I bianconeri che hanno perso Adamoli e riperso Maddaloni per infortunio pensano a intervenire ancora in difesa oltre a Pogliano, arrivato in settimana. La vittoria di Lucca ha portato entusiasmo anche se la squadra completata sul gong deve ancora migliorare moltissimo e soprattutto trovare continuità di manovra. L'Imolese dal canto suo, scivolata al debutto al Galli, ha subito aggiustato il tiro calando il tris a Viterbo nella giornata 2. Impegno interno per la capolista Pescara, unica formazione a punteggio pieno, contro la Vis Pesaro. Per gli abruzzesi sono prove di fuga. L'andamento lento del Modena, 2 punti nelle prime 2, richiede accelerazione a sostegno di investimenti e ambizioni. Non è tardi, ma il Teramo in casa è l'occasione per invertire la marcia. In casa anche la Reggiana, pure tra le predestinate a misurare le ambizioni play off del Gubbio. Interessanti i due derby toscani: il Siena favorito sulla Carrarese per puntare a stabilirsi in alto, tra Pontedera e Pistoiese invece attese risposte su chi finisce prima il rodaggio.