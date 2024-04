SERIE C Cesena, la B è la chiusura del cerchio. Toscano: "Che emozione, ambiente speciale" Continua la festa per la promozione in Serie B del Cesena che, grazie al successo con il Pescara, è tornato in cadetteria a distanza di 6 anni dall'ultima volta. Una città in festa e un grande artefice, oltre ai giocatori: il tecnico Mimmo Toscano.

L'ansia che sale, la tensione che cresce. Perché per la promozione era sì questione di tempo ma farlo al Manuzzi, 43 anni dopo l'ultima volta, era tutta un'altra cosa. E allora l'inzuccata di Pierozzi allo scadere contro il Pescara è stato come un urlo liberatorio per la Curva Mare, per i giocatori, per lo staff, per tutta Cesena. Perché il Cavalluccio è tornato in Serie B a distanza di sei anni e ha chiuso un cerchio. Dal fallimento del 2018, la D, i campi sportivi – come recita un celebre coro – e i rospi dovuti ingoiare anche in C. Ora l'incubo è finito, merito di un gruppo che ha frantumato record e merito di “Mr.Promozione” Domenico Toscano.

E' la quarta in carriera per il tecnico che, soprattutto lo scorso anno, era stato aspramente criticato ma in questa stagione ha dimostrato tutto il suo valore. Così come i giocatori: dal capocannoniere Christian Shpendi ai prodotti del vivaio come Berti o Pieraccini, passando per De Rose, Kargbo, Prestia e anche per Niccolò Pierozzi, non titolarissimo ma diventato “l'uomo della B”.

Nel servizio l'intervista a Domenico Toscano, allenatore Cesena

