SERIE C Cesena: la stagione riparte il 12 luglio Il Cavalluccio, come da tradizione, andrà in ritiro prima a Villasilvia poi ad Acquapartita. Sono 12, al momento, i giocatori sotto contratto per il Cesena: la certezza si chiama William Viali, riconfermato come tecnico dei bianconeri.

La stagione del Cesena si è chiusa oltre un mese fa, nella maniera più rocambolesca e amara possibile: il 3-2 del Matelica al 98' che ha sancito la prematura uscita dai play-off del Cavalluccio. Quel 19 maggio, al “Manuzzi”, non c'erano i tifosi così come per la maggior parte del campionato. Ed il Cesena, questa mancanza, l'ha sentita eccome: 8 sconfitte interne e solo 7 vittorie in 21 partite giocate in casa. La speranza – con il ritorno del pubblico sugli spalti – è quella di tornare a rendere lo stadio bianconero un fortino.

William Viali - confermato come allenatore del Cesena - è una delle poche certezze della nuova stagione così come lo start: 12 luglio, ritiro prima a Villasilvia poi ad Acquapartita come da tradizione. Per il momento sono 12 i giocatori sotto contratto tra cui Mattia Bortolussi – capocannoniere del Girone B di Serie C – che il tecnico spera di tenere, nonostante i diversi corteggiamenti. Il budget sarà lo stesso dello scorso anno, l'obiettivo di Viali e del DS Zebi è quello di trovare degli under che possano garantire un salto di qualità. Del progetto dovrebbero far parte anche i sammarinesi Nicola Nanni ed Elia Benedettini.

Nel servizio l'intervista a William Viali, allenatore Cesena

