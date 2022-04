SERIE C Cesena, lo 0-0 di Siena vale il terzo posto

Il pari che serviva il Cesena se lo prende in un pomeriggio piuttosto tranquillo a Siena, contro una squadra che vincendo poteva ancora acchiappare i play off, ma che al termine di questa travagliatissima stagione può chiuderla così senza scossoni. La bocciata di apertura tocca a Steffè, non benissimo da buona posizione. Sponda toscana Fabbro lavora, Cardoselli va per la conclusione felpata, ma non trova la porta. Ritmi e pericolosità, tutto basso. Calderoni da lontanissimo tanto per far qualcosa. Brivido Cesena sul finire di tempo, dall'angolo la deviazione di Gonnelli rischia di impallire Nardi salvato dalla traversa. Sullo sventaglio di Ilari che chiude la prima parte, Lanni interviene con qualche imbarazzo. Ripresa, non ci sono occasionissime, l'equilibrio prosegue: Terzi colpisce senza far male. Il Cesena controlla, Caturano da fuori da segni di sé , poi Pittarella apre per Candela che si appoggia sulla parte alta della traversa. L'ultima cosa del Siena è un cross smanacciato da Nardi sul quale Crescenzi sceglie la forza. Prima della fine occasionissima, l'unica per Bortolussi. Un tempo una sentenza, oggi non segna più. Lo 0-0 comunque basta per un terzo posto difeso e meritato. La Romagna fa festa e attende la fase nazionale.

