SERIE C Cesena micidiale in trasferta, Gubbio battuto 1-2

Basta che non si giochi al Manuzzi, il Cesena la porta a Cesena. Sciupa un rigore, va avanti, quando sta per raddoppiare viene raggiunto dal Gubbio e quando rischia seriamente di perderla la vince. Un po' partita, e tanto battaglia, Pasquato tocca la traversa direttamente dall'angolo, mentre al primo segno di Cesena è subito rigore. Signorini abbraccia Caturano, situazione vietata sia dal regolamento che dalle norme anti Covid. Dal dischetto Caturano male, Cucchietti è super anche sul tap in di Steffè. Caturano si fa male, dentro Nanni. Il sammarinese si presenta con gol, annullato per un blocco irregolare di Gonnelli.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Ripresa, Peterman per Russini, Ferrini lo spinge non abbastanza per il secondo rigore. Mentre sulla punizione di Pasquato è la traversa a salvare il precario Satalino. Al 10' nel miglior momento del Gubbio Steffè in verticale pesca Collocolo, lob di giustezza e bianconeri avanti. Adesso il Cesena prende campo e comando, Russini chiama Cucchietti alla parata e quando il Gubbio fatica a uscire, il Gubbio se la pareggia. Tutta la qualità di Pasquato per la testa di Malaccari e gli imbarazzi di Satalino che rotola dentro con la palla in mano. I padroni di casa pensano anche a vincerla, ma davanti gli ospiti fanno male. Nanni tiene di fisico e fa sponda per Bortolussi che in qualche modo la spinge dentro da attaccante vero. Finale fumantino. Signorini conta su Satalino per il rinvio, l'arbitro non gradisce assistenti aggiuntivi. Secondo giallo per lui. E poi al triplice fischio tutti a mucchio. Per gli infuocati Capellini e Pasquato c'è rosso diretto.



I più letti della settimana: