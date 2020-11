SERIE C Cesena-Modena 0-0, i bianconeri sfiorano il colpo allo scadere Al 93° Maddaloni ha l'occasionissima da due passi, ma Gagno si oppone.

Il 5° risultato positivo in fila del Cesena è uno 0-0 col Modena che sa di punto guadagnato, almeno fino al 93°. Quando, al termine di una prestazione senza vere occasioni, l'angolo di Favale arriva sul secondo palo per la stoccata a colpo sicuro di Maddaloni, fermata solo dal miracolo di Gagno. Il Cavalluccio dunque può pure masticare amaro, per quanto, in una gara complessivamente avara di emozioni, siano i canarini a creare di più. Il meglio, al 20°: Castiglia per il cross di Varutti, Nardi va a vuoto ma Monachello non ne approfitta, incornando sul palo a porta aperta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Sempre da Castiglia parte l'imbucata in area a liberare Prezioso, Favale è ben piazzato e fa muro. Subito dopo, il tiro deviato di Gerli diventa assist per Varutti, segue un diagonale da non tramandare ai posteri. Di tutt'altro stampo il tocco con cui Spagnoli manda in porta Scappini, che prende la mira e incrocia un rasoterra appena oltre l'angolo basso. Ultima opportunità nitida per un Modena alla terza partita senza vittoria, che ora, oltre che con la Triestina, condivide il 5° posto pure col Mantova.



I più letti della settimana: