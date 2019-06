Cesena, Modesto è il nuovo allenatore. Alla Samb l'ex Juve Montero

Giornata di annunci - anche clamorosi - per quel che riguarda le panchine di Serie C. Il Cesena ha scelto Francesco Modesto, che nella sua prima stagione da allenatore ha guidato il Rende fino ai playoff della terza serie. La Sambenedettese invece si affida all'ex difensore della Juventus Paolo Montero, fresco di abilitazione per la C: sin qui ha allenato in Uruguay e in Argentina ed è fermo dal 2017, quando ha lasciato il Rosario Central. Sale in cadetteria invece Paolo Zanetti che passa dal Sudtirol all'Ascoli.