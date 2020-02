Cesena-Padova 1-1

Secondo pareggio consecutivo in rimonta per William Viali sulla panchina del Cesena. La partita contro il Padova si decide nel finale con i veneti in vantaggio al 77' con un tiro al volo dal limite di Buglio. Il pareggio bianconero all'88' per merito di Borello che da due passi ha anticipato il difensore e ristabilito la parità.