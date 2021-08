SERIE C Cesena, pareggio a reti bianche con il Gubbio Gli umbri prendono due pali con Fantacci e Cittadino.

Pali a parte, Cesena e Gubbio si dividono praticamente tutto e muovono subito la classifica, ma non le caselle dei gol. 0-0 che comincia con due occasioni consecutive: Ardizzone sbaglia, Arena punta la porta e s'infrange sulla prodezza di Mulè, una scivolata follemente rischiosa quanto perfetta nel togliergli la palla regolarmente. Nardi blocca e rilancia lungo, Oukhadda incespica e Zecca può tagliare dalla fascia mancina e servire Tonin, che sciupa mandando chissà dove. Poi ancora ping pong: Arena a giro dal limite e respinta volante di Nardi; di là Zecca per la fuga di Tonin, nel chiudere Aurelio finisce col darla a Candela e tocca a Ghidotti opporre i guanti al terzino.

La ripresa invece si divide in due parti, la prima delle quali vede il Gubbio maggiormente sul pezzo. Arena a imbeccare Fantacci, destro in corsa e palo pieno. Palo replicato dalla punizione di Cittadino, con la deviazione della barriera che spiazza Nardi, ma non basta per sbloccarla. Il resto è del Cesena: Candela dal fondo con tre compagni davanti alla porta, solo che Caturano è scavalcato, Adamoli colpisce male e Bortolussi nulla può. E proprio Bortolussi, sul finire di regolamentari, arpiona la sponda di Zecca, si gira e carica un destro che sorvola di poco il sette, ultimo sussulto prima del triplice fischio.

